Φωτιά τώρα στο Λέπρεο Ηλείας, σε δάσος -Συνδράμει και αεροπλάνο - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά, αυτή την ώρα, στο Λέπρεο Ηλείας, με την Πυροσβεστική να έχει κινητοποιήσει μεγάλες δυνάμεις για την κατάσβεσή της.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στο Λέπρεο, έχουν κινητητοποιηθεί 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος.
Την προσπάθειά τους συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.
