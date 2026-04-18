Φωτιά τώρα στην Ακράτα Αχαΐας, κλήθηκαν και εναέρια -Εκδόθηκε 112 για εκκένωση οικισμού - iefimerida.gr

Φωτιά τώρα στην Ακράτα Αχαΐας. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα και σήμανε αμέσως συναγερμός στην πυροσβεστική.

Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αμπελος στην Ακράτα.

Επί τόπου επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρο. Αναμένεται να επιχειρήσουν και εναέρια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων, κατευθύνεται προς την περιοχή Ποροβίτσα, οικισμός του νόμου Αχαΐας.

Γι' αυτόν τον λόγο εκδόθηκε από την Πολιτική Προστασία μήνυμα από το 112 όπου καλεί τους κατοίκους της περιοχής Άνω Ποροβίτσα, να μετακινηθούν προς Ακράτα.