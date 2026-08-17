Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κορωπί - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Αργιθέα Κορωπίου και εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν άμεσα 60 πυροσβέστες με 17 οχήματα.

Επίσης, από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποίησαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Καθοριστικό ρόλο στην άμεση κατάσβεση έπαιξε το ότι 2 αεροσκάφη που εκτελούσαν έμφορτη περιπολία στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποίησαν ρίψεις μέσα σε 15 λεπτά μετά την ειδοποίηση για την έναρξή της.

Το μήνυμα του 112:

Λόγω της πυρκαγιάς, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων: 1) στη Λ. Σπάτων από το ύψος της οδού Παπαγγελάκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνος, 2) στην οδό Παπαγγελάκη από το ύψος της Λ. Σπάτων.