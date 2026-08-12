Φωτιά τώρα στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα - iefimerida.gr

Χαμηλή βλάστηση καίει η φωτιά στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, από τις 13:15 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην περιοχή επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Φιλιατών.

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.