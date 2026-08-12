Φωτιά τώρα στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα - iefimerida.gr

Χαμηλή βλάστηση καίει η φωτιά στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, από τις 13:15 το μεσημέρι της Τετάρτης.
Στην περιοχή επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Φιλιατών.
Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των συνθηκών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο