 Φωτιά στην περιοχή Τεμπλόνι Κέρκυρας – Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εστάλη 112 για ετοιμότητα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Τεμπλόνι Κέρκυρας – Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εστάλη 112 για ετοιμότητα

Πυροσβεστικό σε φωτιά στο Ξυλόκαστρο
Πυροσβεστικά οχήματα / Φωτογραφία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ / EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Τεμπλόνι στην Κέρκυρα προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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