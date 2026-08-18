Φωτιά στην περιοχή Τεμπλόνι Κέρκυρας – Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εστάλη 112 για ετοιμότητα - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Τεμπλόνι στην Κέρκυρα προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.