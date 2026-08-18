Φωτιά στην περιοχή Τεμπλόνι Κέρκυρας – Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εστάλη 112 για ετοιμότητα - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι της Κέρκυρας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Τεμπλόνι στην Κέρκυρα προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο