 Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ξηροπόταμο Σαμοθράκης -Σηκώθηκαν 4 εναέρια, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ξηροπόταμο Σαμοθράκης -Σηκώθηκαν 4 εναέρια, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Πυροσβεστικό ελικόπτερο
Πυροσβεστικό ελικόπτερο / EUROKINISSI: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστη στον Ξηροπόταμο Σαμοθράκης, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική, γύρω στις 18:00.

Στην περιοχή έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Σαμοθράκης.

Την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Στις 18:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.

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