Φωτιά στον Σολομό Κορινθίας -Οι καπνοί έφτασαν στην Κορίνθου-Τριπόλεως - iefimerida.gr

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Σολομός Κορινθίας.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα ωστόσο έχει δημιουργήσει πυκνούς καπνούς που έφτασαν μέχρι τον υτοκινητόδρομο Κορίνθου - Τριπόλεως.Οι φλόγες είναι πλησίον του αυτοκινητοδρόμου, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου να επιχειρούν.

Προσωρινά, με τη συνδρομή της τροχαίας, χρειάστηκε να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να επικρατεί μποτιλιάρισμα από το από το 104ο ως το 87ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Τα αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν για λίγο, ωστόσο τώρα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

