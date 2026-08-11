Φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου -Σηκώθηκαν εναέρια μέσα, ήχησε το 112 - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Μαραθιά Ζακύνθου, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική, ενώ ήχησε και το 112 καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:00 το πρωί.

Λίγο μετά ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προς το παρόν δεν απειλείται ο οικισμός.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).