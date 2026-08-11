Από όχημα τύπου Beach Buggy φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου - iefimerida.gr

Από ένα τετράτροχο όχημα τύπου «Beach Buggy» φαίνεται πως ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε στον Μαραθιά Ζακύνθου

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις όμως λίγο μετά τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ο οδηγός του οχήματος και ο γιος του, ο οποίος επέβαινε ως συνεπιβάτης, κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως και να βγουν από το όχημα χωρίς να τραυματιστούν.

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Το Beach Buggy καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες και έμειναν μόνο τα μεταλλικά μέρη του οχήματος.

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Όμως, στην Ζάκυνθο ξέσπασε νέα φωτιά το μεσημέρι της Τρίτης, σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες, για την οποία εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, καθώς και εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.