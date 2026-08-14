Φωτιά στον Λαχανά Θεσσαλονίκης -Επιχειρούν δύο εναέρια - iefimerida.gr

Φωτιά έχει ξεσπάσει από το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή του Λαχανά Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:30, με 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα να επιχειρούν επίγεια, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν και εθελοντές.

Παράλληλα, δύο ελικόπτερα συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης, όπως και υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά.