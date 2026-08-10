 Φωτιά στον Κουβαρά: «Η εικόνα είναι βελτιωμένη», λέει στο iefimerida ο δήμαρχος Σαρωνικού - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Κουβαρά: «Η εικόνα είναι βελτιωμένη», λέει στο iefimerida ο δήμαρχος Σαρωνικού

Πυροσβέστης στην φωτιά στον Κουβαρά
Φωτογραφία: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI
ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΛΗ
Ειρήνη Μιλή

Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς στον Κουβαρά, όπως λέει στο iefimerida.gr o δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου.

«Αυτήν τη στιγμή η εικόνα είναι καλύτερη από πριν, είναι βελτιωμένη. Έχει μερικώς οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο σε μια επιχείρηση (στα κοτοπουλάδικα) και σε κάποια σημεία ψηλά στο βουνό όπου επιχειρούν εναέρια μέσα και οι ισχυρές δυνάμεις πεζοπορούν όπου βρίσκονται στους πρόποδες του βουνού», είπε, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης.

«Η περιοχή έχει εκκενωθεί από την ώρα που εστάλη μήνυμα από το 112. Όσον αφορά τις ζημιές, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ακόμα καθώς είναι αρκετά νωρίς», πρόσθεσε.

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