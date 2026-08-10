Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής -Εκκενώθηκε ο Άγιος Στυλιανός, δείτε εικόνες και βίντεο - iefimerida.gr

Φωτιά μαίνεται σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Στυλιανός στον Κουβαρά Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 200 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, και 41 οχήματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστές με 5 οχήματα από τη Ρουμανία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από αέρος στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί 9 εναέρια μέσα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρωνικού.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στις φλόγες έχουν παραδοθεί κτηνοτροφικές μονάδες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της φωτιάς, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

«Απειλήθηκαν σπίτια στον Άγιο Στυλιανό» λέει ο δήμαρχος Σαρωνικού

Μιλώντας στο Meganews, ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρίστος ανέφερε ότι «υπάρχει ένα ανατολικό μέτωπο στους πρόποδες του βουνού, πνέουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο. Το δύσκολο κομμάτι είναι στους πρόποδες ψηλά που είναι δύσκολο να γίνει εγκατάσταση και γίνονται ρίψεις από ενάερια».



Όπως είπε ο κ. Παπαχρήστος «απειλήθηκαν σπίτια στον Άγιο Στυλιανό. Η φωτιά κατευθύνθηκε και πέρασε. Έχει φύγει από το κομμάτι της κατοικημένης περιοχής.».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 08:10 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 και οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Λίγη ώρα αργότερα, δόθηκε εντολή εκκένωσης του Αγίου Στυλιανού προς τα Καλύβια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας της φωτιάς

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή της Κερατέας διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Λαυρίου, από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).