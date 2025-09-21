Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου - Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα, μήνυμα από το 112: «Κλείστε πόρτες και παράθυρα» [βίντεο] - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής και στο σημείο από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα βρίσκονται και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με περισσότερα από 12 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή.

Ωστόσο εκδόθηκε μήνυμα από το 112 να κλείσουν πόρτες και παράθυρα οι κάτοικοι λόγω του τοξικού καπνού.