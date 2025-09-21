Φωτιά στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας -Σηκώθηκαν εναέρια μέσα [βίντεο] - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας.
Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, τη φωτιά προσπάθησαν να αντιμετωπίζουν αρχικά κάτοικοι με λάστιχα, ωστόσο οι φλόγες κινήθηκαν προς τον λόφο που υπάρχει στην περιοχή.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 33 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.
Συνδρομή στη μάχη παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
