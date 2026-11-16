Φωτιά στο Ζεφύρι: Τι κατέθεσε ο δόκιμος πυροσβέστης που βγήκε από το υπόγειο -«Ένιωσα με το πόδι μου το κράνος του»

Στην ένορκη κατάθεσή του για τη φωτιά στο Ζεφύρι, δόκιμος πυροσβέστης περιγράφει πώς εντόπισε μέσα στον καπνό τον υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλάτσο.

Οπως είπε στην κατάθεσή του, ήταν πεσμένος ανάσκελα, με την προσωπίδα του ακόμη στη θέση της. Ο δόκιμος φώναξε στον οδηγό του πυροσβεστικού, που τον ακολουθούσε με τον φακό. Οι δυο τους έπιασαν τον συνάδελφό τους και του φώναξαν, ωστόσο εκείνος δεν ανταποκρίθηκε.

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Προσπάθησαν να τον μεταφέρουν προς τη σκάλα, όμως τα απορρίμματα στο υπόγειο και στα σκαλοπάτια γλιστρούσαν και ο αέρας στις αναπνευστικές συσκευές τους τελείωνε.

Ήταν η πρώτη ημέρα πρακτικής εκπαίδευσης του δόκιμου στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Ο δόκιμος είχε φτάσει στο σημείο με το ίδιο πυροσβεστικό όχημα με τον Βαλάτσο και τον Ζυμπίδη.

Στην κατάθεσή του περιγράφει τι αντίκρισαν όταν έφτασαν, πώς ο ίδιος και ο οδηγός έβγαλαν έναν ακόμη συνάδελφό τους από το κλιμακοστάσιο και τι συνέβη όταν ξανακατέβηκαν για να βρουν τους άλλους δύο.

Η πρώτη ρίψη νερού από τον δρόμο

Το πλήρωμα βρισκόταν στο Πάρκο Τρίτση όταν ειδοποιήθηκε από το κέντρο για τη φωτιά στο Ζεφύρι. Ο δόκιμος θυμάται ότι στη διαδρομή ετοιμάζονταν φορώντας τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό τους. Φτάνοντας, είδαν μαύρο καπνό να βγαίνει από μια ανοιχτή σιδερένια καγκελόπορτα.

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Ο Βαλάτσος ενημέρωσε το κέντρο μέσω ασυρμάτου. Ο δόκιμος και ο Ζυμπίδης άρχισαν να ρίχνουν νερό από τον δρόμο προς το σημείο απ’ όπου έβγαινε ο καπνός. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατάθεση, ο Βαλάτσος πήρε τον αυλό και συνέχισε τη ρίψη νερού από το ίδιο σημείο. Λίγο αργότερα, εκείνος και ο Ζυμπίδης φόρεσαν αναπνευστικές συσκευές και επιχείρησαν να προχωρήσουν στο εσωτερικό.

«Δεν μπήκαν πολύ μέσα στο ισόγειο μέχρι ένα σημείο στο εσωτερικό του και μετά ξαναβγήκαν εκτός», αναφέρει ο δόκιμος για την πρώτη είσοδο των συναδέλφων του στο σπίτι.

Στο μεταξύ έφτασε δεύτερο πυροσβεστικό όχημα. Οι πυροσβέστες που κατέβηκαν ρώτησαν τον Βαλάτσο τι καιγόταν και αν είχε εικόνα από το εσωτερικό του υπογείου. Εκείνος τους απάντησε, σύμφωνα με τον δόκιμο, ότι υπήρχε φωτιά στο υπόγειο, ότι ο ίδιος δεν είχε φτάσει ακόμη έως εκεί και ότι θα έμπαινε ξανά μαζί με τον Ζυμπίδη, χρησιμοποιώντας τη γραμμή υψηλής πίεσης.

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Οι δύο πυροσβέστες μπήκαν με τις αναπνευστικές συσκευές τους και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τους ακολούθησε ο υπαρχιπυροσβέστης από το δεύτερο όχημα.

Άκουγε τον πυροσβέστη να φωνάζει μέσα από τον καπνό

Οπως κατέθεσε, ο τελευταίος βγήκε λίγο αργότερα και ζήτησε να ετοιμάσουν επιπλέον γραμμή νερού χαμηλής πίεσης. Ο δόκιμος, ένας ακόμη πυροσβέστης και οι οδηγοί ετοίμασαν τη γραμμή. Ο υπαρχιπυροσβέστης πήρε τον αυλό και μπήκε ξανά στο κτίριο, όπου βρίσκονταν ήδη ο Βαλάτσος και ο Ζυμπίδης.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο δόκιμος άκουσε τον υπαρχιπυροσβέστη να φωνάζει ότι είχε χάσει την οπτική επαφή με τους δύο πυροσβέστες. Ένας πυροσβέστης από το δεύτερο όχημα είπε στον δόκιμο και στον οδηγό να φορέσουν αναπνευστικές συσκευές και να μπουν.

Στην κατάθεσή του ο δόκιμος περιγράφει τη διαδρομή μέχρι τη σκάλα. Τα σκαλοπάτια ήταν γεμάτα καμένα σκουπίδια που γλιστρούσαν. Στη δεξιά στροφή της σκάλας βρήκαν τον τραυματία πεσμένο, έχοντας τις αισθήσεις του, αλλά χωρίς να είναι σε θέση να σηκωθεί. Η αναπνευστική συσκευή του είχε αρχίσει να σφυρίζει προειδοποιητικά, καθώς τελείωνε ο αέρας.

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Ο δόκιμος και ο οδηγός τον ανέσυραν προς την έξοδο με τη βοήθεια ενός πυροσβέστη από το δεύτερο όχημα και τον έβγαλαν στον δρόμο. Εκεί ενημερώθηκαν ότι έχασαν την επαφή με τον Βαλάτσο και τον Ζυμπίδη.

Η δεύτερη κάθοδος και η πτώση του δόκιμου

«Έπεσα στο πάτωμα του υπογείου από περίπου ενάμιση μέτρο ύψος», αναφέρει στην κατάθεσή του ο δόκιμος περιγράφοντας στη συνέχεια της στιγμές που μπήκε μέσα στο κτίριο για να εντοπίσει τους δύο πυροσβέστες. Αφού πιάστηκε από τα σκαλοπάτια και ανέβηκε ξανά, είπε στον οδηγό να συνεχίσουν.

Ο δόκιμος πέρασε μπροστά κρατώντας το σχοινί, ενώ ο οδηγός φώτιζε από πίσω του με τον φακό προς το εσωτερικό του υπογείου. Είχαν προχωρήσει, όπως υπολογίζει, ένα με δύο μέτρα, όταν ένιωσε με το πόδι του το κράνος του συναδέλφου του. Κατάλαβε ότι ήταν ο Βαλάτσος και φώναξε στον οδηγό ότι τον βρήκε. Εκείνος πλησίασε με τον φακό. Οι δυο τους έσκυψαν πάνω από τον πυροσβέστη και προσπάθησαν να τον σηκώσουν.

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«Τον πιάσαμε και τον φωνάζαμε χωρίς αυτός να ανταποκρίνεται και προσπαθήσαμε χωρίς αποτέλεσμα να τον βγάλουμε έξω», καταθέτει.

Στα σκαλοπάτια, που γλιστρούσαν από τα καμένα απορρίμματα, έπεσε και ο οδηγός, ο οποίος βρισκόταν ακριβώς πίσω από τον δόκιμο και φώτιζε τη διαδρομή με τον φακό του.

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«Έπεσε στο ίδιο σημείο στην στροφή της σκάλας που είχα πέσει εγώ προηγουμένως. Μου φώναξε κατευθείαν ότι έπεσε, τον είδα που είχε πέσει από τον φακό του που φώτιζε και κρατούσε στο χέρι του και γύρισα και τον έπιασα από το άλλο χέρι επαναφέροντάς τον στα σκαλοπάτια», αναφέρει ο δόκιμος.

Οι δύο πυροσβέστες ανέβηκαν σιγά σιγά, ακολουθώντας τις φωνές των συναδέλφων τους έξω από το κτίριο. Μόλις έφτασε στον δρόμο, ο δόκιμος έβγαλε την αναπνευστική συσκευή του. Όπως κατέθεσε, η παροχή αέρα είχε εξαντληθεί.

Πού εντοπίστηκαν οι δύο πυροσβέστες

Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας, ο Ηλίας Βαλάτσος και ο Γεώργιος Ζυμπίδης ανασύρθηκαν από το υπόγειο χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν». Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος μεταφέρθηκε τραυματίας στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν στο σημείο υπέδειξαν στους ανακριτικούς υπαλλήλους πού βρέθηκαν οι συνάδελφοί τους. Ο Βαλάτσος εντοπίστηκε κοντά στο σημείο όπου καταλήγει η σκάλα στο επίπεδο του υπογείου. Ο Ζυμπίδης βρέθηκε στο βάθος του υπογείου, σε σημείο όπου, σύμφωνα με την έκθεση, δεν υπήρχε καύσιμη ύλη.

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Στην αυτοψία κατασχέθηκαν αναπνευστικές συσκευές, κράνη, προσωπίδες και άλλα είδη πυροσβεστικού εξοπλισμού. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι σημειώνουν ότι η φιάλη πεπιεσμένου αέρα της συσκευής που αποδίδεται στον Βαλάτσο δεν βρέθηκε μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό του. Σύμφωνα με όσα καταγράφουν, η φιάλη περισυνελέγη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ξαναγεμίστηκε και τοποθετήθηκε σε άλλη αναπνευστική συσκευή.

Τι έδειξε η αυτοψία για την έναρξη της φωτιάς

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 11:41 του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη 1, στο Ζεφύρι. Σε τμήμα του ισογείου, με ξεχωριστή πρόσβαση, διέμενε προσωρινά μια οικογένεια. Εκεί οι ανακριτικοί υπάλληλοι βρήκαν αυτοσχέδια μεταλλική ξυλόσομπα, στην εστία της οποίας διαπίστωσαν αυξημένη θερμοκρασία. Βρήκαν επίσης καυσόξυλα έξω από το κτίριο και μεγάλη ποσότητα στάχτης στο εσωτερικό της κύριας εισόδου.

Η έκθεση αποδίδει τη φωτιά σε πυρακτωμένη στάχτη και κάρβουνα από τη σόμπα, που ήρθαν σε επαφή με απορρίμματα κοντά στην είσοδο. Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσω των απορριμμάτων προς το κλιμακοστάσιο του υπογείου. Η σκάλα από το ισόγειο προς το υπόγειο ήταν καλυμμένη με σκουπίδια σε όλο το μήκος της. Από την πυρκαγιά κάηκαν απορρίμματα και ξυλεία σε έκταση περίπου 15 τετραγωνικών μέτρων, ενώ καταγράφηκαν πτώσεις επιχρισμάτων και ρύπανση στους τοίχους του υπογείου και του κλιμακοστασίου.

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Ο δόκιμος, όταν ρωτήθηκε αν γνωρίζει την αιτία της πυρκαγιάς, απάντησε «Όχι, δεν γνωρίζω». Στο τέλος της κατάθεσής του επανήλθε σε όσα είχε δει ο ίδιος μέσα στο κτίριο. Χαρακτήρισε τις συνθήκες «ιδιαίτερα δυσχερείς», περιγράφοντας τον πυκνό καπνό που είχε κατακλύσει το υπόγειο και τους σωρούς καμένων απορριμμάτων που έκαναν τα σκαλοπάτια ολισθηρά την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να σβήσουν τη φωτιά και να βγάλουν τους συναδέλφους τους.