Φωτιά κοντά στο Στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι -Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 73 πυροσβέστες και 2 εναέρια - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Πάρνηθος, πλησίον του Στρατοπέδου «Καποτά», στο Μενίδι.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 19:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 73 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αχαρνών.

Στις 19:04 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς - κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.