Φωτιά στο Σφακάκι Ρεθύμνου -Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - iefimerida.gr

Φωτιά στο Σφακάκι Ρεθύμνου ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση, ενώ σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση πολύ κοντά υπάρχει και αποστακτήριο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

cretalive.gr

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το cretalive, στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα δίνοντας μάχη προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.