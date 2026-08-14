Φωτιά στο Ρέθυμνο -Σηκώθηκαν τέσσερα ελικόπτερα, εστάλη μήνυμα από 112 για εκκένωση σε Φωτεινάρι και Σούδα - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής λόγω φωτιάς που ξέσπασε στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στον Φοίνικα.

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Οι άνεμοι κάνουν δύσκολη την κατάσβεσή της και η πυροσβεστική ενίσχυσε άμεσα τις δυνάμεις της.

Επιχειρούν 63 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, 18 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές και τέσσερα ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνοντας σημαντικά την προσπάθεια των πυροσβεστών και αυξάνοντας τον κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς.

Μήνυμα από το 112 για να εκκενωθούν Φωτεινάρι και Σούδα - «Απομακρυνθείτε προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου»

Λίγη ώρα αργότερα εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου να εκκενωθούν οι περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου.