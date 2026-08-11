Φωτιά στο Πικέρμι: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα -Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, σηκώθηκαν πέντε εναέρια - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε στο Πικέρμι, με το 112 να φθάνει στα κινητά των κατοίκων της περιοχής καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και ξέσπασε στην περιοχή Ήμερος Πεύκος.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 121 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 36 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία και 18 πυροσβέστες με 3 οχήματα από Γαλλία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σπατών.