Πύργος Ηλείας: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Μουζάκι -Ανεξέλεγκτη η φωτιά, καίει σε πυκνό δάσος - iefimerida.gr

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε στο Μουζάκι στον Πύργο Ηλείας το απόγευμα της Κυριακής.

Η πυροσβεστική δημιουργεί αντιπυρικές ζώνες με μηχανήματα έργου, σε μια προσπάθεια να ανακόψει το πύρινο μέτωπο.

Οι πυροσβέστες δίνουν πραγματική μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που καιεί σε πυκνό δάσος.

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Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

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Την ίδια στιγμή ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο πλέον επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα εκ των οποίων τα πέντε από την Τσεχία ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερο.

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Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύργου.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 17:00.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.