Περιορίστηκε η φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στο Μενίδι -Ήχησε το 112 για επικίνδυνους καπνούς - iefimerida.gr

Περιορίστηκε η φωτιά που καίει εργοστάσιο έχει ξυλείας στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:16 σε υπαίθριο χώρο με ξύλα και παλέτες και στο σημείο επιχειρούσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προειδοποιώντας τους για επικίνδυνους καπνούς και καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα».

Δείτε βίντεο από το σημείο της φωτιάς

Κατά πληροφορίες η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση με παπούτσια.

Λόγω της φωτιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Τατοϊου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης ως την οδό Δεκελείας.

