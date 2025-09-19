 Περιορίστηκε η φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στο Μενίδι -Ήχησε το 112 για επικίνδυνους καπνούς - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Περιορίστηκε η φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στο Μενίδι -Ήχησε το 112 για επικίνδυνους καπνούς

Φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στο Μενίδι
Φωτογραφία: iefimerida.gr
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Περιορίστηκε η φωτιά που καίει εργοστάσιο έχει ξυλείας στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:16 σε υπαίθριο χώρο με ξύλα και παλέτες και στο σημείο επιχειρούσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προειδοποιώντας τους για επικίνδυνους καπνούς και καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα».

Δείτε βίντεο από το σημείο της φωτιάς

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά πληροφορίες η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση με παπούτσια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω της φωτιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Τατοϊου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης ως την οδό Δεκελείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ φωτιά Μενίδι εργοστάσιο παλέτες

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ