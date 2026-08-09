Φωτιά στο Κορωπί -Στην μάχη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, σηκώθηκαν έξι εναέρια μέσα, ήχησε το 112 - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 9 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:00, ενώ στις 16:17 ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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Αφού έφτασαν στο σημείο οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις στην συνέχεια ενισχύθηκαν και πλέον βρίσκονται στο σημείο 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και της 1ης ΕΜΑΚ, Εθελοντές και 24 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

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Φωτιά στο Κορωπί / Πηγή Facebook: Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας

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Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).