Φωτιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σηκώθηκαν 5 εναέρια -112 για ετοιμότητα [βίντεο] - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας λόγω φωτιάς που ξέσπασε στο Κοκκινόχωμα Καβάλας.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες και ενισχύθηκαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εννέα οχήματα.

Επιπλέον, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Μήνυμα από 112 για ετοιμότητα

Επιπλέον, λίγο πριν τις 17:50 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.