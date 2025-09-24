Τραγωδία στον ΕΓΟΗ: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην αδικοχαμένη Μαρία - iefimerida.gr

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου εξαιτίας του θανάτου της 36χρονης Μαρίας που έχασε τη μάχη με τη ζωή από σοβαρά εγκαύματα από την φωτιά που ξέσπασε τέλη Αυγούστου στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ.

Φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου αναμένεται να βρεθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στον Κολλυβά Γαζίου όπου στις 5 το απόγευμα πραγματοποιηθεί η νεκρώσιμη ακολουθία. Την ίδια ώρα η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 4 το μεσημέρι, ενώ η ταφή θα γίνει στο νεκροταφείο της Τυλίσου.

Η 36χρονη είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα

Δεκάδες φίλοι της, μετά την γνωστοποίηση του θανάτου της, άλλοι με δύο προτάσεις και άλλοι με μακροσκελείς αναρτήσεις μιλούν για το πόσο καλό παιδί ήταν η Μαρία «ήσουν ένας άγγελος και επέστρεψες εκεί όπου ανήκεις» ή για το ότι δεν πιστεύουν ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν υπάρχει πλέον στη ζωή.

Όπως ήδη έχει γράψει το cretapost.gr, η 36χρονη έδινε άνιση μάχη εδώ και περίπου ένα μήνα καθώς είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα στο 34% του σώματός της ενώ υποστηριζόταν μηχανικά και τη Δευτέρα άφησε την τελευταία της πνοή στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Αυγούστου είχε αφήσει την τελευταία του πνοή και ο 40χρονος Νίκος ο οποίος είχε επίσης τραυματιστεί βαρύτατα στη φωτιά.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Ηράκλειο

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου όταν στο χώρο των αποδυτηρίων του ΕΓΟΗ την ώρα που βρισκόταν ο 40χρονος με την 36χρονη ξεσπά φωτιά.

Μετά από τεράστιες προσπάθειες ο άνδρας κατάφερε και απεγκλωβίστηκε φέροντας όμως βαρύτατα τραύματα.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε με πέντε οχήματα και 20 άνδρες. Οι πυροσβέστες μπήκαν στον χώρο των αποδυτηρίων και βρήκαν την γυναίκα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και την έβγαλαν με ασφάλεια έξω από το γήπεδο.

Εκεί υπήρχαν δύο ασθενοφόρα που παρέλαβαν και τους δύο και τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τους γιατρούς να τους διασωληνώνουν και να τους εισάγουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η 36χρονη Μαρία την επόμενη μέρα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου.