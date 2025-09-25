Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Δοτσικό Γρεβενών -Επιχειρούν δύο εναέρια - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Πενταλόφου και Δοτσικού του Δήμου Γρεβενών.

Η φωτιά στα Γρεβενά καίει σε δύσβατη δασική έκταση, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 20 οχήματα με 20 πυροσβέστες, ενώ τη μάχη με τις φλόγες δίνουν και 5 τμήματα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), αποτελούμενα από 28 άτομα πεζοπόρο τμήμα, που προσπαθούν να προσεγγίσουν τα πιο δύσβατα σημεία του μετώπου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της ταχείας εξάπλωσης της φωτιάς, κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων. Έχει ήδη δοθεί εντολή και αναμένονται στην περιοχή πρόσθετες πυροσβεστικές δυνάμεις από τις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.