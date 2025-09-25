 Σε ύφεση η φωτιά στο Αριοχώρι Καλαμάτας - iefimerida.gr
Σε ύφεση η φωτιά στο Αριοχώρι Καλαμάτας

Φωτιά στο Αριοχώρι Καλαμάτας
Φωτιά στο Αριοχώρι Καλαμάτας
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

﻿Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 στο Αριοχώρι Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε πλησίον καταυλισμού Ρομά, λίγο έξω από το Αριοχώρι και επεκτάθηκε προς την Ασπροπουλιά, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

