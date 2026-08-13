 Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας -Σηκώθηκαν έξι εναέρια - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας -Σηκώθηκαν έξι εναέρια

Πυροσβεστικό ελικόπτερο
Πυροσβεστικό ελικόπτερο / EUROKINISSI: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ακόντιο Βοιωτίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά καίει σε αγροτική έκταση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Παράλληλα, σηκώθηκαν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συντρέχουν υδροφόρες του Δήμου Λεβαδέων.

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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