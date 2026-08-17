Φωτιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς -Κινητοποίηση στην Πυροσβεστική, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες της 16ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.

Επιπλέον, σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.