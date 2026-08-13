Φωτιά στη Μακύνεια Ναυπακτίας -Ήχησε 112 για εκκένωση - iefimerida.gr

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στη Μακύνεια Ναυπακτίας.



Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.



Οι κάτοικοι της περιοχής, αρχικά, έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και στη συνέχεια κλήθηκαν να εκκενώσουν.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακύνεια Ναυπάκτου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο», γράφει το μήνυμα.