 Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα -Επιχειρούν 71 πυροσβέστες [βίντεο] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα -Επιχειρούν 71 πυροσβέστες [βίντεο]

Φωτιά στην Κερατέα
Φωτογραφία: Video @Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει στην Κερατέα, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε εντός ρεματιάς και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 73 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 31 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός Εθελοντών και υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής.

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Η πυρκαγιά οροθετήθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μίας ώρας χωρίς να κινδυνεύουν οικίες και υποδομές.

Κατά την επιχείρηση το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λάμβανε εικόνα από drone σε πραγματικό χρόνο.

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Με εντολή Αρχηγού ΠΣ στην πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Βίντεο από τη φωτιά στην Κερατέα

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