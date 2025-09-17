Φωτιά στην Κεφαλονιά: Σε επιφυλακή όλη τη νύχτα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στα Μεταξάτα - iefimerida.gr

Οριοθετημένη μεν αλλά με διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στα Μεταξάτα της Κεφαλονιάς.

Η Πυροσβεστική ενημερώνει πως λίγο μετά τις 8 το βράδυ δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο η κατάσταση δεν επιτρέπει ευφησυχασμό από τις αρχές.

Αφού έφτασαν στο νησί ενισχύσεις από τη δυτική Ελλάδα, στο πεδίο επιχειρούν 56 πυροσβέστες, 15 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ 18 πυροσβέστες από της 6η ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς στο νησί από τη Κυλλήνη.

Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, από αέρος συνέδραμαν στο έργο το επίγειων δυνάμεων 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης και ήδη έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 για εκκένωση οικισμών.

Προειδοποιητικό μήνυμα ήχησε νωρίτερα στα κινητά των κατοίκων των χωριών Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα που τους καλεί να μετακινηθούν προς Αργοστόλι.