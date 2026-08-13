Φωτιά στην Καβάλα: Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή Οφρυνίου - iefimerida.gr

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, σε αγροτική περιοχή στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας, σε σημείο με χαμηλή και αραιή βλάστηση. .

Για την φωτιά κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Α/Φ.

Από αέρος επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και, χάρη και στη συνδρομή των εναέριων πυροσβεστικών μέσων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, γεγονός που επιβάλλει αυξημένη ετοιμότητα και ιδιαίτερη προσοχή.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.