Υπό έλεγχο η φωτιά στον Γέρακα, κοντά στην Αττική Οδό - iefimerida.gr

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Γέρακα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 19 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

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Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Παλλήνης.

Στις 15:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.