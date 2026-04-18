Φωτιά στην Ακράτα Αχαΐας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής -Συνελήφθη 51χρονος, έκαιγε αγροτικά υπολείμματα - iefimerida.gr

Σε δύο συλλήψεις για φωτιές που ξέσπασαν σήμερα σε Κορινθία και Αχαΐα προχώρησαν οι Πυροσβεστικές Αρχές.

Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, για την φωτιά κοντά στο Αίγιο, όπου νωρίτερα ήχησε το 112, συνελήφθη ένας 51χρονος, ο οποίος έκαιγε υπολείματα καλλιεργειών με αποτέλεσμα να του ξεφύγει η φωτιά προκαλώντας κίνδυνο για παρακείμενες εκτάσεις. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1950 ευρώ.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την φωτιά στην Κορινθία που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί, στον δήμο Σικυωνίων, συνελήφθη ένας 59χρονος, ο οποίος προκάλεσε την πυρκαγιά στην προσπάθειά του να κάψει κλαδιά. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και ξέφυγε από τον έλεγχό του, λόγω της πλήρους απουσίας προληπτικών μέτρων. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.375 ευρώ.

Φωτιά στην Ακράτα Αχαΐας: Ενισχύθηκαν η δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενισχήθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην Ακράτα Αχαΐας, κοντά στο Αίγιο.

Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες, 21 οχήματα και 4 πεζοπόρες ομάδες, ενώ τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις πτήσεις.

Οι άνεμοι, παρά την μικρή μείωση της έντασης, συνεχίζουν να πνέου ισχυροί.

Ήχησε το 112

Νωρίτερα έφτασε μήνυμα του 112 στα κινητά κατοίκων και επισκεπτών στην περιοχή, καλώντας όσους βρίσκονταν στην περιοχή Άνω Ποροβίτσα, να μετακινηθούν προς Ακράτα.