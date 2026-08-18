 Φωτιά στη Θήβα -Επιχειρούν εναέρια μέσα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Θήβα -Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά στη Θήβα
Φωτιά στη Θήβα / Φωτογραφία: radiothiva
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Φωτιά έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Θήβας.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν επίσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα το μέτωπο.

Συνδρομή από υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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