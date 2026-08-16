Φωτιά στη Σκύρο: Δεν απειλούνται σπίτια, μάχη να περιοριστούν οι φλόγες σε ένα μέτωπο -Ισχυροί άνεμοι 6-7 μποφόρ στην περιοχή - iefimerida.gr

Καλύτερη είναι η εικόνα στα δύο από τα τρία μέτωπα της φωτιάς στη Σκύρο, με τους πυροσβέστες να εστιάζουν στο βόρειο μέρος προς το Πεύκο, όπου μαίνεται η πυρκαγιά.

Το σημείο είναι δύσβατο και σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ενωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνο Τσίγκα, οι πυροσβέστες που επιχειρούν επίγεια, κάνουν μεγάλη προσπάθεια να πλησιάσουν το μέτωπο της φωτιάς.

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Από αέρος επιχειρούν 12 μέσα (7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα) και το θετικό σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, είναι ότι δεν κινδυνεύουν κατοικίες.

Ωστόσο, στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ και είναι εξαιρετικά δύσκολο να περιοριστεί η φωτιά μόνο με τα εναέρια. Γι’ αυτό και είναι σε εξέλιξη ένας αγώνας δρόμου ώστε να πλησιάσουν τις φλόγες οι επίγειες δυνάμεις, ώστε να μπορέσουν να την περιορίσουν μέχρι το μεσημέρι όπου αναμένεται σταδιακά να μειωθούν οι ισχυροί άνεμοι.

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Ενίσχυση από Αττική, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου.

Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας με προσωπικό και οχήματα από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία.

Οι ενισχύσεις έφτασαν στο νησί μετά τη 01:00, ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας, προκειμένου να ενισχύσουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.

Συγκεκριμένα, στη Σκύρο μεταφέρθηκαν 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Αττικής (ΜΕΤΠΕ), έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας και τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

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Παράλληλα, στο νησί έφτασαν και πέντε πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ.

Επιχειρούν συνολικά 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 21 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας.

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Υπενθυμίζεται ότι, χθες 15 Αυγούστου 2026, εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112: