Φωτιά στη Χαλκιδική: Οι φλόγες έφτασαν σε σπίτια, κάτοικοι και τουρίστες φεύγουν με σκάφη από την παραλία της Σίβηρης - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη είναι πέντε φωτιές στη χώρα, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα σοβαρή στη Χαλκιδική, όπου καίγεται πευκοδάσος.

Στην περιοχή Σίβηρη στην Κασσάνδρα, όπου ξέσπασε η φωτιά γύρω στις 2 το μεσημέρι, χρειάστηκε να ενισχυθούν οι δυνάμεις, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα.

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Παράλληλα, εκκενώνεται και η περιοχή Φούρκα με κατεύθυνση προς Σκιώνη.

Στο σημείο επιχειρούν 142 πυροσβέστες (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών) με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 51 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις εννέα αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα.

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Εκκενώνουν με σκάφη τη Σίβηρη

Στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι 6-7 μποφόρ, ενώ οι φλόγες έχουν φτάσει στον δρόμο και έχουν σηκωθεί σε μεγάλο ύψος, καθώς καίνε κυρίως πευκόδεντρα.

Η φωτιά κινείται με μεγάλη ταχύτητα, με τουρίστες και κατοίκους να εγκαταλείπουν την περιοχή.

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Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, οι φλόγες έχουν κάψει σπίτια.

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Την ίδια ώρα, το ΕΚΑΒ έχει τεθεί από την πρώτη στιγμή σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την πυρκαγιά.

Στο πεδίο επιχειρούν 4 ασθενοφόρα οχήματα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, 2 οχήματα μικρού όγκου και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.

Στο πλαίσιο της υγειονομικής υποστήριξης της επιχείρησης, ένας πυροσβέστης με κάκωση κάτω άκρου διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεών του, εφόσον απαιτηθεί, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Παράλληλα, σκάφη έχουν επιστρατευτεί στην παραλία Σίβηρης, καθώς οι φλόγες δεν είναι πολύ κοντά, ωστόσο η ατμόσφαιρα λόγω των καπνών είναι αποπνικτική.

Έτσι, για προληπτικούς λόγους εκκενώνουν και κατευθύνονται προς το Σάνη, με 15 σκάφη να είναι σε ετοιμότητα.

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Εκκενώθηκε οικισμός στη Ναυπακτία

Φωτιά έχει ξεσπάσει από νωρίς το μεσημέρι και στη Μακύνεια Ναυπακτίας.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και αμέσως κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι κάτοικοι της περιοχής, αρχικά, έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και στη συνέχεια κλήθηκαν να εκκενώσουν προς το Μεσολόγγι ή τη Ναύπακτο.

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Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας

Πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας από νωρίς το μεσημέρι.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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Φωτιά στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι λόγω φωτιάς και στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η φωτιά καίει σε δασική έκταση και κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα για την κατάσβεσή της, έχοντας τη συνδρομή δύο αεροσκαφών, υδροφόρων ΟΤΑ και μηχανημάτων έργου.

Πυρκαγιά και στο Ακόντιο Βοιωτίας

Φωτιά εκδηλώθηκε και στο Ακόντιο Βοιωτίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση στην Πυροσβεστική.

Ειδικότερα, η φωτιά καίει σε αγροτική έκταση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Παράλληλα, σηκώθηκαν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συντρέχουν υδροφόρες του Δήμου Λεβαδέων.

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Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5) και την Παρασκευή

Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες για τον κρατικό μηχανισμό και για αύριο, Παρασκευή, καθώς, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για Αττική, Στερεά, Πελοπόννησο, ενώ μεγάλο μέρος της χώρας θα βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4).

Ειδικότερα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και 'Αγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν αμέσως τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει για μία ακόμα φορά έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική

Από πλευράς Πυροσβεστικού Σώματος, όπως ανακοινώθηκε, παραμένει σε γενική επιφυλακή το προσωπικό, όπου στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 5), ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επίσης, σε μερική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνός πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.