Φωτιά στη Χαλκιδική: Ενεργοποιείται η υπηρεσία Copernicus για την χαρτογράφηση περιοχών που επλήγησαν - iefimerida.gr

Η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε πως κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR918) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Κασσάνδρας, στην Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες πλήττονται από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.