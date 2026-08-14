Φωτιά στη Βάρδα Ηλείας -Σηκώθηκαν και τρία αεροσκάφη για την κατάσβεσή της - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής λόγω φωτιάς που ξέσπασε στη Βάρδα Ηλείας.

Σύμφωνα με τo patrisnews, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και καλαμιές σε αγροτική έκταση, με πυκνούς καπνούς να έχουν καλύψει την περιοχή.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, καθώς στην περιοχή υπάρχουν θερμοκήπια και καλλιεργούμενες εκτάσεις, ενώ το μέτωπο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από γήπεδο.

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Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες και επτά οχήματα. Επιπλέον, έχουν σηκωθεί και τρία αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε εικόνες από τη φωτιά στη Βάρδα Ηλείας