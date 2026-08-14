 Φωτιά στη Βάρδα Ηλείας -Σηκώθηκαν και τρία αεροσκάφη για την κατάσβεσή της - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βάρδα Ηλείας -Σηκώθηκαν και τρία αεροσκάφη για την κατάσβεσή της

Φωτιά στη Βάρδα Ηλείας
Φωτιά στη Βάρδα Ηλείας / Φωτογραφία: ilianews
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής λόγω φωτιάς που ξέσπασε στη Βάρδα Ηλείας.

Σύμφωνα με τo patrisnews, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και καλαμιές σε αγροτική έκταση, με πυκνούς καπνούς να έχουν καλύψει την περιοχή.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, καθώς στην περιοχή υπάρχουν θερμοκήπια και καλλιεργούμενες εκτάσεις, ενώ το μέτωπο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από γήπεδο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες και επτά οχήματα. Επιπλέον, έχουν σηκωθεί και τρία αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δείτε εικόνες από τη φωτιά στη Βάρδα Ηλείας

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ φωτιά Ηλεία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ