Φωτιά στα Λεχαινά Ηλείας: Μάχη για να περιοριστεί το μέτωπο, πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή [βίντεο] - iefimerida.gr

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Αρετής στα Λεχαινά Ηλείας, καίγοντας αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και δίνουν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Δείτε το βίντεο από την ομάδα στο Facebook «Εποχικοί Πυροσβέστες»

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα.

Νωρίτερα επιχειρούσαν και εναέρια μέσα.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, δημιουργώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις.