Φωτιά στη Σκύρο: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες -Ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις, αναμένεται δύσκολη νύχτα - iefimerida.gr

Συνεχίζεται η μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που μαίνεται στη Σκύρο, με τις επόμενες ώρες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες.

Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται, από τη στιγμή που έχουν σταματήσει οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά και να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

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Σύμφωνα με το evima, που επικαλείται πηγές της Πυροσβεστικής, περισσότερα από δέκα πυροσβεστικά οχήματα προστέθηκαν στις δυνάμεις που επιχειρούν, φτάνοντας με το βραδινό δρομολόγιο από την Κύμη.

Πλέον, άπαντες δίνουν δυσκολία μάχη με τις φλόγες, προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά και να την κρατήσουν μακριά από κατοικημένες περιοχές, υποδομές και δασικές εκτάσεις, με την προσπάθεια να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξεκίνησε να καίει γύρω στις 16:00, σε δασική έκταση στην Ατσίτσα.

Μηνύματα από το 112 για να εκκενωθούν δύο οικισμοί

Λίγη ώρα αργότερα, στις 16:30, όσοι βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Φωκά έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν προς Αχερούνες.

Στη συνέχεια ακολούθησε νέο μήνυμα για να εκκενωθεί το Πεύκο, με τους πολίτες να καλούνται να απομακρυνθούν προς Χώρα Σκύρου.