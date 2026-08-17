Φωτιά στη Σκύρο: Επιχειρούν εναέρια στη μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Και επίγειες δυνάμεις στο σημείο - iefimerida.gr

Ισχυρές είναι οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν και παρεμβαίνουν στη Σκύρο, στη μάχη με τις αναζωπυρώσεις.
Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ασίτσας στη Σκύρο εξακολουθεί να απασχολεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν και επεμβαίνουν όπου διαπιστωθεί κίνδυνος αναζωπύρωσης.
Από αέρος συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης με αεροσκάφη και ελικόπτερα σε δύσβατα σημεία για τις επίγειες δυνάμεις.
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