Φωτιά στη Σκύρο: Επιχειρούν εναέρια στη μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Και επίγειες δυνάμεις στο σημείο - iefimerida.gr

Ισχυρές είναι οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν και παρεμβαίνουν στη Σκύρο, στη μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ασίτσας στη Σκύρο εξακολουθεί να απασχολεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν και επεμβαίνουν όπου διαπιστωθεί κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Από αέρος συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης με αεροσκάφη και ελικόπτερα σε δύσβατα σημεία για τις επίγειες δυνάμεις.