 Φωτιά στην περιοχή Σήμαντρα Πολυγύρου Χαλκιδικής - Επιχειρούν έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Σήμαντρα Πολυγύρου Χαλκιδικής - Επιχειρούν έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα

Firefighters
Πυροσβεστικά οχήματα/Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες  πεζοπόρων της 2ης  ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ο Δήμος Πολύγυρου.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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