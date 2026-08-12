Φωτιά στην περιοχή Σήμαντρα Πολυγύρου Χαλκιδικής - Επιχειρούν έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα Πολυγύρου Χαλκιδικής.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ο Δήμος Πολύγυρου.
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας
Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
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