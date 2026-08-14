Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: Η αλληλουχία των γεγονότων που προκάλεσε την πυρκαγιά -Διένυσε 3 χιλιόμετρα σε 2 ώρες - iefimerida.gr

Μια αλληλουχία κακών συγκυριών προκάλεσε χθες αυτή την επικίνδυνη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής.



Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ, οι οποίοι, όπως έδειξε και η αυτοψία του κλιμακίου στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκάλεσαν την πτώση ενός καταπονημένου ξερού δέντρου, το οποίο έπεσε πάνω σε συρματόσχοινα στήριξης μιας παλιάς ξύλινης κολώνας χαμηλής τάσης.

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Η κολώνα πήρε μια κλήση 25-30 μοιρών, με συνέπεια τα καλώδια να ακουμπούν πάνω στα δέντρα. Σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, προκλήθηκε ταλάντωση και στη συνέχεια σπινθήρες που κατέληξαν στα ξηρά χόρτα, με συνέπεια να ξεσπάσει η φωτιά κάτω από κακές καιρικές συνθήκες.

Είναι χαρακτηριστικό πως η φωτιά διένυσε 3 χιλιόμετρα σε μόλις 2 ώρες, καίγοντας σπίτια, αυτοκίνητα και φτάνοντας μια ανάσα από την παραλία της Σίβηρης, όπου οι κάτοικοι και οι τουρίστες απομακρύνονταν με πλωτά.

Στον εισαγγελέα Πολυγύρου οι δύο υπεύθυνοι εργολάβοι

Δικογραφία σε βάρος των υπεύθυνων εργολάβων του ΔΕΔΔΗΕ, που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης, αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σχηματίστηκε από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο αρμόδιοι του ΔΕΔΔΗΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως με τη δικηγόρο τους στον εισαγγελέα Πολύγυρου την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να αναζητηθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα - Κάηκαν τουλάχιστον 3.500 στρέμματα



Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω της η φωτιά στη Σίβηρη, με σπίτια και αυτοκίνητα να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, την ώρα που μια τεράστια δασική έκταση έχει μετατραπεί σε στάχτη.

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Υπολογίζεται ότι 3.500 στρέμματα δασικής και άλλης έκτασης παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του προς κατοικημένες περιοχές.

