Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα μετά τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής -Κάηκαν 3.500 στρέμματα [εικόνες] - iefimerida.gr

Το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής αποκαλύπτουν οι εικόνες από την επόμενη ημέρα.

Σπίτια και αυτοκίνητα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και μια τεράστια δασική έκταση έχει μετατραπεί σε στάχτη.

Υπολογίζεται ότι 3.500 στρέμματα δασικής και άλλης έκτασης παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του προς κατοικημένες περιοχές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επόμενη ημέρα στη Σίβηρη

Το τοπίο στη Σίβηρη είναι πλέον διαφορετικό. Το πράσινο έχει δώσει τη θέση του στο γκρίζο της στάχτης, ενώ διακρίνονται τα απομεινάρια της πυρκαγιάς.

Οι χαρακτηριστικές φωτογραφίες:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή φωτογραφιών: Intime / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ