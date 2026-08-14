 Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα μετά τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής -Κάηκαν 3.500 στρέμματα [εικόνες] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα μετά τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής -Κάηκαν 3.500 στρέμματα [εικόνες]

Χαλκιδική: Φωτιά στη Σίβηρη - Η επόμενη μέρα
Χαλκιδική: Φωτιά στη Σίβηρη - Η επόμενη μέρα / Intime: ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής αποκαλύπτουν οι εικόνες από την επόμενη ημέρα.

Σπίτια και αυτοκίνητα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και μια τεράστια δασική έκταση έχει μετατραπεί σε στάχτη.

Υπολογίζεται ότι 3.500 στρέμματα δασικής και άλλης έκτασης παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του προς κατοικημένες περιοχές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επόμενη ημέρα στη Σίβηρη

Το τοπίο στη Σίβηρη είναι πλέον διαφορετικό. Το πράσινο έχει δώσει τη θέση του στο γκρίζο της στάχτης, ενώ διακρίνονται τα απομεινάρια της πυρκαγιάς.

Οι χαρακτηριστικές φωτογραφίες:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή φωτογραφιών: Intime / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ φωτιά Σίβηρη Χαλκιδική

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ