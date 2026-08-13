 Φωτιά στη Χαλκιδική -Επιχειρούν 12 εναέρια μέσα, 112 για εκκένωση της Σίβηρης και της Φούρκα [βίντεο] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χαλκιδική -Επιχειρούν 12 εναέρια μέσα, 112 για εκκένωση της Σίβηρης και της Φούρκα [βίντεο]

Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, μήνυμα από το 112 για εκκένωση
Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, μήνυμα από το 112 για εκκένωση
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν αρχικά 52 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ωστόσο λίγο μετά οι δυνάμεις αυξήθηκανα αρκετά και πλέον επιχειρούν 122 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 41 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

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Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις δύο το μεσημέρι και αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, εστάλη και μήνυμα από το 112 για εκκένωση τόσο της Σίβηρης όσο και της περιοχής Φούρκα.

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Βίντεο από τη φωτιά στη Χαλκιδική

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