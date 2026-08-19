Φωτιά σε υπόγειο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη -Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο πολυκατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Ξενοπούλου.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση. Στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.

Τα αίτια της φωτιάς και το ακριβές μέγεθος των ζημιών δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.