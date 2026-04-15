Κυψέλη: Στις φλόγες τέσσερα αυτοκίνητα -Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς - iefimerida.gr

Στις φλόγες τυλίχθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα στην περιοχή της Κυψέλης το πρωί της Τετάρτης. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα οχήματα.

Το περιστατικό κατά το οποίο δεν υπήρξε τραυματισμός, σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μέγιστης και Τενέδου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η φωτιά ξεκίνησε από ένα βανάκι και γρήγορα επεκτάθηκε σε άλλα τρία αυτοκίνητα.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Στην περιοχή έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα και έσβησαν τη φωτιά.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην Κυψέλη.