 Φωτιά σε ταχύπλοο σκάφος στο Πόρτο Ράφτη - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ταχύπλοο σκάφος στο Πόρτο Ράφτη

Αίγινα
Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
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Μικρής έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ταχύπλοο σκάφος ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Ράφτη.

Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ ο μοναδικός επιβαίνων του σκάφους περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του Λιμενικού.

Ο ίδιος είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρεται στον λιμένα Μαρκοπούλου, προκειμένου να παραληφθεί για προληπτικούς λόγους από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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