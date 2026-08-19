Φωτιά σε ταχύπλοο σκάφος στο Πόρτο Ράφτη - iefimerida.gr

Μικρής έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ταχύπλοο σκάφος ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Ράφτη.

Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ ο μοναδικός επιβαίνων του σκάφους περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του Λιμενικού.

Ο ίδιος είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρεται στον λιμένα Μαρκοπούλου, προκειμένου να παραληφθεί για προληπτικούς λόγους από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ