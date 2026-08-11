Φωτιά σε στέγη σχολείου στη Λούτσα -Στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 11 Αυγούστου σε στέγη του 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος στη Λούτσα.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα κτίρια και υπό τον φόβο επέκτασης (η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 4), οι άνδρες της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα και κάνουν κατάσβεση ώστε να μην επεκταθεί.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στη στέγη του σχολείου.

